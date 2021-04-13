شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بدعم اللقاحات الأمريكية والتوترات الجيوسياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط الاثنين بدعم من أجواء تفاؤل بشأن وتيرة تطعيمات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وبعد أن قالت جماعة الحوثي في اليمن إنها أطلقت صواريخ صوب مواقع نفطية في السعودية.

لكن أسعار الخام ظلت محصورة في نطاق ضيق على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية مع توقعات متنامية بقفزة في نشاط الاقتصاد الأمريكي يقابلها معدل بطيء للتطعيمات في أوروبا وتوقعات بإمدادات إضافية من إيران في الأشهر المقبلة.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 33 سنتا لتسجل عند التسوية 63.28 دولار للبرميل بينما صعدت عقود خام القياسي الأمريكي غرب تكساس الوسيط 38 سنتا لتبلغ عند التسوية 59.70 دولار للبرميل.

وقالت لويز ديكسون محللة أسواق النفط في ريستاد انريجي «أسعار النفط ارتفعت اليوم نتيجة للتقدم في حملات التطعيم في الولايات المتحدة، التي تساعد خطط البلاد للإنفاق.»

ولقيت الأسعار بعض الدعم أيضا بعد أن قالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إنها أطلقت 17 طائرة مسيرة وصاورخين باليستيين باتجاه أهداف في السعودية، من بينها مصاف للتكرير لشركة أرامكو السعودية في مدينتي الجبيل وجدة. (رويترز)