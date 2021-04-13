شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية العين: 259 سلعة غذائية متوفرة في منافذ البيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدرجت بلدية العين 20 سلعة غذائية جديدة ضمن قائمة المواد الغذائية الحالية، ليصل مجموع السلع إلى 259 سلعة متوفرة في مراكز ومنافذ البيع بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وتحتوي المواد على أهم السلع الأساسية، إضافة إلى 33 سلعة غذائية عضوية للمستهلكين المواطنين، لتعزيز المواد الغذائية التي تسهم في رفع الصحة العامة لأفراد المجتمع.

وقال عبدالله الظاهري، مدير مراكز توزيع المواد الغذائية التابع للبلدية، إن مراكز خدمة التوزيع ستقدم خدماتها عبر 21 مركزاً ومنفذاً في مختلف مناطق مدينة العين خلال فترتين صباحاً ومساء، إضافة إلى إمكانية الطلب عبر الموقع الإلكتروني والمنصة الذكية واختيار خدمة التوصيل إلى المنازل برسوم تبلغ 35 درهماً تضاف إلى القيمة الإجمالية للفاتورة.

ويأتي ذلك ضمن حرص البلدية على وصول خدماتها إلى أكبر عدد من المتعاملين لتلبية احتياجات المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة. (وام)