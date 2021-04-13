شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنجح بإعادة السمع إلى 50 أصم خلال 4 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن نجاحها بإجراء ثلاث عمليات لزراعة القوقعة الإلكترونية مجاناً في مستشفى القاسمي لطفلين من جنسية عربية بعمر سنتين وأربع سنوات، وشاب من جنسية عربية بعمر 35 سنة، كانوا جميعهم يعانون الصمم الوراثي منذ الولادة والتهابات أذنية، وذلك في إطار مبادرة «ساعدني أسمع» إحدى مبادرات الوزارة التي أطلقتها في «عام الخير»، بتوجيهات عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ومتابعة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكیل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعیادات الصحیة والصحة العامة.

وتعد مبادرة «ساعدني أسمع» الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات التي أطلقتها الوزارة منذ العام 2017، تجسيداً لرؤية الإمارات الإنسانية وانعكاساً لنهجها العالمي في العطاء والخير، بهدف إسعاد الأطفال فاقدي السمع من جميع الجنسيات ومساعدتهم بتوفير نفقات تكاليف العمليات والغرسات السمعية مجاناً، وإعادة دمجهم في المجتمع، ليبلغ بذلك عدد المستفيدين من زراعة القوقعة وإعادة السمع 50 أصم من المقيمين في الدولة من جميع الجنسيات.