شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تفتيشية موسعة على منشآت اللحوم بأبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حملة تفتيشية موسعة على منشآت اللحوم في جميع أسواق إمارة أبوظبي، وذلك ضمن جهودها المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، بهدف التأكد من سلامة الغذاء المتداول في منافذ البيع بالإمارة.

وأكد الدكتور محمد سلمان الحمادي، مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في الهيئة، التزام الهيئة بتفعيل دورها الرقابي في مجال الزراعة والغذاء، لضمان سلامة كافة المنتجات الغذائية المتداولة.