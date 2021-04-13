شكرا لقرائتكم خبر عن سجن وإبعاد وتغريم عصابة سرقت 4 ملايين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن عصابة إفريقية مكونة من 8 أشخاص 5 سنوات لكل منهم وتغريمهم 4 ملايين درهم وإبعادهم عن الدولة بعد قضاء محكوميتهم، لإدانتهم بسرقة 4 ملايين درهم بالإكراه من موظفين باستخدام سكين عقب خروجهما من مصرف.

دارت أحداث الواقعة في شهر أكتوبر الماضي حين تقدم موظفان ببلاغ سرقة 4 ملايين درهم متحصلة بموجب شيك مصرفي يخص شركة يعملان بها، وأفاد المجني عليه في أوراق القضية أنه وزميله توجها إلى فرع أحد البنوك في شارع الشيخ زايد في دبي حيث تم تكليفهما من قبل إدارة الشركة بصرف المبلغ وتم وضع المبلغ داخل حقيبة، وبعد وصولهما إلى مقر الشركة وترجلهما لأمتار تفاجآ بقيام ثلاثة من بين المدانين بالاعتداء عليهما حيث أشهر أحدهم سكيناً وقام آخر بنزع الحقيبة من الموظف الآخر رغم المقاومة وفروا من مكان الحادث.