شكرا لقرائتكم خبر عن حبس وإبعاد عاطل عن العمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، حكماً بحبس عربي عاطل عن العمل 3 أشهر والإبعاد عن الدولة بعد قضاء العقوبة، وذلك لإدانته بتهديد نادلتين بالقتل.

وحسب أوراق القضية التي دارت أحداثها في سبتمبر الماضي حين تقدمت نادلة ببلاغ عن تعرضها وزميلتها للتهديد بالقتل من قبل المدان (39 عاماً) بعد مشادة كلامية بينهم، وحسب إفادة المبلغ في التحقيقات أن المدان زميل عمل سابق وحدثت بينهم مشادة كلامية في اليوم السابق للبلاغ.

وذكرت أنها التقت بالمدان أثناء ترجلها برفقة زميلتها بالقرب من مقر عملهما حيث بادر بتهديدهما بعد مشادة بعبارة «إذا رحتوا الشرطة بقتلكم».