شكرا لقرائتكم خبر عن تشديد الرقابة على منافذ بيع الأطعمة في الحمرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الحمرية: الخليج

كشفت بلدية الحمرية عن إجراءات عديدة اتخذتها بشأن رقابتها على منافذ بيع الأطعمة، بمناسبة استقبال شهر رمضان الكريم، في إطار ما توليه من اهتمام بالصحة العامة طوال العام.

وكثفت البلدية من رقابتها وجولاتها التفتيشية المفاجئة على منافذ بيع السلع الغذائية والبقالة والمطاعم والمطابخ الشعبية والكافتيريات في منطقة الحمرية، مع مراعاتها لآلية توصيل الطلبات للمنازل والقيود الاحترازية والوقائية لممارسة النشاط خلال شهر رمضان الكريم.

ونفذ قسم الصحة العامة في بلدية الحمرية عدداً من الحملات الهادفة إلى تعزيز الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، من خلال مختصي رقابة الأغذية.