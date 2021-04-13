شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع 14 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الاثنين على رأسها "الطاقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة، الاثنين، إذ ارتفع 14 قطاعًا على رأسها الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 3.1%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.43%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.17%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.13%، ثم قطاعي العقارات والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.96%، 0.95%، على التوالي، وصعد قطاعي مواد البناء والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات 0.86%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.66%.

كما ارتفع قطاع البنوك، بنسبة 0.57%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.55%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.42%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.82%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والأدوية والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.09%، 0.08%، على التوالي.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 653.209 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم، 543.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43.5 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.53% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.43%، والعرب على 6.04% خلال جلسة تداول الاثنين، واستحوذت المؤسسات على 36.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7 ملايين جنيه، 6.2 مليون جنيه، 26.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 12.8 مليون جنيه، 798.7 ألف جنيه، 26 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55%، ليغلق عند مستوى 10450 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 2029 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 12894 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4010 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس، 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.75%، ليغلق عند مستوى 1969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 2911 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 1236 نقطة.

وصعدت أسهم 113 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.