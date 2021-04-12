شكرا لقرائتكم خبر المملكة رئيسا لمنظمة التعاون الرقمي.. واليحيى أمينا عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت منظمة التعاون الرقمي خلال اجتماع للدول الأعضاء في الرياض، على رئاسة المملكة للمنظمة حتى نهاية الدورة الحالية، وكذلك تعيين ديمة اليحيى من السعودية أمينا عاما لها.

وعقدت المنظمة اجتماعها الأول بالعاصمة الرياض ورأسه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، بحضور ومشاركة وزراء دول المنظمة، وبحضور كل من الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زهاو، ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ برينده وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف الحجرف وممثلين من برامج الأمم المتحدة الأخرى.

وأعلنت المنظمة عن انضمام جمهورية نيجيريا الاتحادية وسلطنة عمان لعضويتها مع اعتبارهما دولتين مؤسستين بالمنظمة إلى جانب الأعضاء الخمس الأوائل ممثلين في كل من السعودية والبحرين والأردن والكويت وباكستان.

وجرى خلال الاجتماع الموافقة على إطلاق خمس مبادرات نوعية تهدف إلى إنشاء مركز لتسليط الضوء على أهمية التعاون فيما يختص بتدفق البيانات عبر الحدود، وأخرى تعمل على دعم تمكين المرأة في سوق العمل الرقمي، بالإضافة إلى مبادرات تهدف لخدمة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو وتحقيق مستقبل رقمي للجميع.

وناقش المشاركون في الاجتماع سبل تعزيز التعاون في جميع المجالات مدفوعا ذلك بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، كما تم مناقشة حوكمة المنظمة والهيكل التنظيمي والخطط المستقبلية.

وأكد الحجرف أن التحول الرقمي ليس خيارا بل ضرورة حتمية لمواكبة متطلبات المستقبل وتحدياته، واصفا 2020م بعام التحول الرقمي الذي شهد العالم خلاله حركة متسارعة نحو الرقمنة، وسيكون العالم مختلفا تماما عن قبله على الأصعدة كافة.

وقال في كلمة خلال الاجتماع «من تطبيقات الهاتف المحمول إلى التعليم عن بعد ومن الخدمات الحكومية إلى الاستشارات الصحية ومن التسوق عبر الإنترنت إلى التجارة الالكترونية جميعها عناصر مهمة لعصر رقمي أرحب يحتم أن نكون مستعدين له اليوم، وفي المستقبل القريب».

ولفت الحجرف إلى أن العديد من التقارير تشير إلى أنه بحلول نهاية عام 2021، من المتوقع أن يصل عدد المتسوقين عبر الإنترنت إلى 2.1 مليار في جميع أنحاء العالم، وأن تنمو التجارة الالكترونية بنسبة 18%.

وأفاد أن بيان قمة العلا لمجلس التعاون أكد أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك نحو التحول الرقمي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتجارة الالكترونية والأمن السيبراني، وبناء القدرات وتعزيز التعاون بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ومنظمة التعاون الرقمي، الذي سيتم بلورته رسميا من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين بعد اجتماع اليوم.

يذكر أن المنظمة والتي تأسست بين المملكة والدول الخمس الأعضاء لمتابعة المبادئ والأهداف المشتركة في الاقتصاد الرقمي، ستعمل على تعزيز التطلعات الرقمية المشتركة للدول الأعضاء من أجل التنويع الاقتصادي، وزيادة الرخاء الاجتماعي من خلال فرص النمو المتاحة عبر الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي في القطاع العام.

منظمة التعاون الرقمي

الدول المؤسسة:

السعودية

الكويت

البحرين

الأردن

باكستان

سلطنة عمان

نيجيريا الاتحادية

تشكل الدول السبع مجتمعة:

