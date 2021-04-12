سابك للمغذيات توزع 476 مليونا أرباحا عن النصف الثاني

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وبحسب بيان للشركة على موقع تداول، صادقت الجمعية على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي 2020 القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020.
ووافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة وكذلك على إبراء ذمة أعضاء المجلس وصرف مبلغ 1.4 مليون ريال كمكافأة للأعضاء.
وأقرت تعيين عضو مجلس إدارة من بين المرشحين لاستكمال الدورة الحالية، والتي بدأت بتاريخ 2020/03/29 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 28-03-2023. وتم تعيين محمد الحسني ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية – سابك، عضوا غير تنفيذي في مجلس الإدارة.
ووافقت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من 3 إلى 4 مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة 4 أعضاء، وذلك بتعيين يوسف السحيباني عضوا مستقلا في لجنة المراجعة ابتداء من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 28-03-2023.
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