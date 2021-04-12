شكرا لقرائتكم خبر سابك للمغذيات توزع 476 مليونا أرباحا عن النصف الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت الجمعية العامة العادية لشركة سابك للمغذيات الزراعية خلال اجتماعها على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من رأس المال، وبواقع ريال لكل سهم، وبإجمالي 476.03 مليون ريال، وذلك عن النصف الثاني من العام المالي 2020. كما وافقت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول بمبلغ 416.66 مليون ريال بواقع ريال واحد للسهم تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم الواحد. وأقرت تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

وبحسب بيان للشركة على موقع تداول، صادقت الجمعية على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي 2020 القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020.

ووافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة وكذلك على إبراء ذمة أعضاء المجلس وصرف مبلغ 1.4 مليون ريال كمكافأة للأعضاء.

وأقرت تعيين عضو مجلس إدارة من بين المرشحين لاستكمال الدورة الحالية، والتي بدأت بتاريخ 2020/03/29 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 28-03-2023. وتم تعيين محمد الحسني ممثل الشركة السعودية للصناعات الأساسية – سابك، عضوا غير تنفيذي في مجلس الإدارة.

ووافقت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من 3 إلى 4 مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة 4 أعضاء، وذلك بتعيين يوسف السحيباني عضوا مستقلا في لجنة المراجعة ابتداء من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 28-03-2023.