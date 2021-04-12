شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 12-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 12-4-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 653.209 مليار جنيه.

إيقاف تداول 21 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية للمحابس، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العبوات الطبية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصرية للدواجن، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر بني سويف للأسمنت، بلتون المالية القابضة، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ريكاب للاستثمارات المالية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، غاز مصر، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، العربية لاستصلاح الأراضي، بنك قطر الوطني الأهلي، القاهرة للإسكان والتعمير.

البورصة تربح 4.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 653.209 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 543.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43.5 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.53% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.43%، والعرب على 6.04% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7 ملايين جنيه، 6.2 مليون جنيه، 26.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 12.8 مليون جنيه، 798.7 ألف جنيه، 26 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55%، ليغلق عند مستوى 10450 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 2029 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 12894 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4010 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 1969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 2911 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 1236 نقطة.

وصعدت أسهم 113 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 1.125 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.07%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 2.053 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.49%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 2.133 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.77%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 2.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.76%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.743 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.53%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 6.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.90%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 23.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.26%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.326 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.19%.

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 13 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.62%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 13.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.51%.