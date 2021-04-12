شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 12-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 12-4-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 653.209 مليار جنيه.

إيقاف تداول 21 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية للمحابس، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العبوات الطبية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصرية للدواجن، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر بني سويف للأسمنت، بلتون المالية القابضة، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ريكاب للاستثمارات المالية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، غاز مصر، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، العربية لاستصلاح الأراضي، بنك قطر الوطني الأهلي، القاهرة للإسكان والتعمير. إيقاف تداول 21 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية للمحابس، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، العبوات الطبية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصرية للدواجن، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر بني سويف للأسمنت، بلتون المالية القابضة، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، ريكاب للاستثمارات المالية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، غاز مصر، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، العربية لاستصلاح الأراضي، بنك قطر الوطني الأهلي، القاهرة للإسكان والتعمير.

البورصة تربح 4.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 653.209 مليار جنيه. البورصة تربح 4.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 653.209 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 543.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43.5 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.53% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.43%، والعرب على 6.04% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7 ملايين جنيه، 6.2 مليون جنيه، 26.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 12.8 مليون جنيه، 798.7 ألف جنيه، 26 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.55%، ليغلق عند مستوى 10450 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 2029 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 12894 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4010 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 1969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 2911 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 1236 نقطة.

وصعدت أسهم 113 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الدولية للأسمدة والكيماويات، 2000 سهم، 2.5 مليون سهم، 3000 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات جلاكسو سميثكلاين، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الدولية للأسمدة والكيماويات 8308 سهم، 500 ألف سهم، 87390 سهم، على التوالي. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الدولية للأسمدة والكيماويات، 2000 سهم، 2.5 مليون سهم، 3000 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات جلاكسو سميثكلاين، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الدولية للأسمدة والكيماويات 8308 سهم، 500 ألف سهم، 87390 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات مصر لصناعة الكيماويات، بالم هيلز للتعمير، النعيم القابضة للاستثمارات، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 1500 سهم، 1.2 مليون سهم، 1.1 مليون سهم، 182.3 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المنصورة للدواجن، المجموعة المصرية العقارية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 219 سهم، 56900 سهم، 1.1 مليون سهم، 33 ألف سهم، 250 ألف سهم، على التوالي.

فيما أعلنت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء 100 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.77%.

أموكأعلنت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك، تسجيل صافي ربح بلغ 103.31 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 152.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، رغم تراجع مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل إلى 7.1 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 7.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. أموكأعلنت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك، تسجيل صافي ربح بلغ 103.31 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 152.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، رغم تراجع مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل إلى 7.1 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 7.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وأرجعت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، تحولها للربحية إلى تفعيل التعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول في تصدير المنتجات وخاصة مازوت الخلط، وكذلك إلى قيام الشركة باستحداث طرق خلط جديدة أدت إلى خفض تكلفة التغذية بنسبة 19% عن الفترة المناظرة، حيث انخفضت من 7.9 مليار جنيه إلى 6.6 مليار جنيه، وجاء ذلك رغم انخفاض قيمة المبيعات بحوالي 9% عن الفترة المناظرة نظراً لانخفاض متوسط سعر بيع الطن من منتجات الشركة من نحو 443 دولاراً للطن إلى نحو 368 دولاراً للطن، وذلك على الرغم من زيادة كمية مبيعات الشركة خلال تلك الفترة بمقدار 46 ألف طن.

كما تضمنت أسباب أرباحها خلال التسعة أشهر إلى زيادة أسعار المنتجات البترولية في الآونة الأخيرة، وزيادة الطلب على منتجات الشركة من الزيوت والشموع، ما أدى إلى زيادة قدرة الشركة على تصريف مخزونها، مشيرة إلى انخفاض العوائد على الودائع من 179 مليون جنيه إلى 18 مليون جنيه (وهي إيرادات غير عادية).





شينيأعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني-شيني، تحقيق أرباح بلغت 5.1 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2021 مقابل خسائر بلغت 33.002 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، وحققت الشركة مجمل ربح قدره 6.38 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في مارس الماضي مقابل أرباحاً بقيمة 4.21 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة، تحولها للربحية إلى أنها تسعى لتعظيم نتائج النشاط وتعظيم الربح وزيادته وذلك بالتركيز على المنتجات ذات العائد المرتفع الربحية وخاصة منتج السيراميك والذي بدأ يظهر عن طريق تحسن نتائج أعمال النشاط، بعدما تم تقديم خطة لإعادة هيكلة الشركة وإصلاح مسارها للشركة القابضة بعد اعتمادها من المجلس في ديسمبر الماضي وما زالت تحت الدراسة من قبل القابضة.