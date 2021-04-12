شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض رغم تراجع الدولار والأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين على الرغم من تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وانخفاض أسواق الأسهم.



وينطلق موسم إعلان الشركات عن نتائج الأعمال الفصلية عن الربع السنوي الأول، ويبدأ عادة بإعلان البنوك الأمريكية الكبرى عن أدائها المالي ومن أبرزها "جيه بي مورجان تشيس" و"مورجان ستانلي" و"بنك أوف أمريكا" وغيرهم من البنوك.



هذا، وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6% خلال عام 2021، كما توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 6.4% هذا العام مقارنة بالتقديرات السابقة التي أطلقها في ديسمبر/كانون الأول.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.08 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 92.3 نقطة وأقل مستوى عند 92.01 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.7% أو ما يعادل 12.1 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1732.7 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1746.2 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1727 دولارا.