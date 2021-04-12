شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع قليلاً مع ترقب نتائج أعمال الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين على نحو طفيف في ظل ترقب الأسواق لنتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع السنوي الأول.



وينطلق هذا الموسم عادة بإعلان البنوك الأمريكية الكبرى عن أدائها المالي ومن أبرزها "جيه بي مورجان تشيس" و"مورجان ستانلي" و"بنك أوف أمريكا" وغيرهم من البنوك.



هذا، وتستمر جهود الدول من أجل السيطرة على أزمة كورونا من خلال توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للمرض مثل لقاح "فايزر – بيونتك" ولقاح "أسترازينيكا" وأيضا لقاح "موديرنا".



كان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6% خلال عام 2021، كما توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 6.4% هذا العام مقارنة بالتقديرات السابقة التي أطلقها في ديسمبر/كانون الأول.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.08 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 92.3 نقطة وأقل مستوى عند 92.01 نقطة.