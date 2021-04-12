شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص مكاسبه و"برنت" لا يزال أعلى 63 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ومتابعة جهود مكافحة كورونا حول العالم.



وكانت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية قد أعلنت الأسبوع الماضي استقرار عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.08 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 92.3 نقطة وأقل مستوى عند 92.01 نقطة.



كانت "أوبك بلس" قد قررت زيادة إنتاجها النفطي تدريجيا خلال الفترة بين مايو/أيار ويوليو/تموز نتيجة السيطرة إلى حد ما على جائحة كورونا، وبالتالي، تعافي الطلب العالمي على الخام.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 17:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 59.6 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 60.7 دولار وأقل سعر عند 58.7 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.5% إلى 63.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.3 دولار وأقل سعر عند 62.4 دولار.