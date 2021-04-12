شكرا لقرائتكم خبر المركزي السعودي يحث شركات التأمين على الاندماج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجدد محافظ البنك المركزي خلال تكريمه رئيسي مجلسي إدارة شركتي تكافل تعاوني وسوليدرتي السعوديتين للتكافل بعد نفاذ عملية اندماجهما مؤخرا بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الدامجة، حثه وتشجيعه شركات التأمين على الاندماج والاستحواذ للاستفادة من الآثار الاقتصادية الإيجابية العديدة التي سيجنيها القطاع بشكل عام، وتجنيها الشركات المندمجة بشكل خاص والتي تكمن أهمها في تعزيز القدرات التنافسية للقطاع، والقدرة على خلق منتجات وخدمات تأمينية مبتكرة، وتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض النفقات، واستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة والمحافظة عليها، وغيرها من الآثار التي تنعكس إيجابا على اقتصاد المملكة والقطاع المالي وقطاع التأمين والمؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.
وأوضح المبارك، أن الاندماجات في قطاع التأمين تعطي مؤشرا إيجابيا على أن خطط ومستهدفات البنك المركزي المتعلقة بقطاع التأمين تسير في الاتجاه الصحيح، وأن الجهود المبذولة والسعي لتطوير قطاع التأمين والرفع من كفاءته التشغيلية ومن متانته المالية من خلال تحفيزه وتشجيعه على زيادة رؤوس الأموال عبر أحد أهم وسائل تحقيقها وهو الاندماج والاستحواذ؛ أثمرت عن ثلاث عمليات اندماج خلال فترة وجيزة قاربت العام.
ويعد هذا الاندماج الثالث الذي يشهده قطاع التأمين بعد تنظيمه، حيث سبقه اندماج شركة ولاء للتأمين التعاوني مع شركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني، واندماج شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني مع الشركة الأهلية للتأمين التعاوني.
3 اندماجات في قطاع التأمين:
- شركة الجزيرة تكافل تعاوني مع شركة سوليدرتي السعودية للتكافل.
- شركة ولاء للتأمين التعاوني وشركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني.
- شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني مع الشركة الأهلية للتأمين التعاوني.
كانت هذه تفاصيل خبر المركزي السعودي يحث شركات التأمين على الاندماج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.