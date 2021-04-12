الاقتصاد

الخيارات التمويلية

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- بواسطة أيمن الوشواش - لريادي الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عنوان ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض ممثلة بلجنة ريادة الأعمال وبالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وناقشت الورشة عددا من القضايا والتحديات المتعلقة بحصول هذه المنشآت على التمويل والمنتجات التي تقدمها البنوك والشركات التمويلية لضمان استدامة أنشطتها التجارية والمنتجات التمويلية المطروحة من قبل الجهات الممولة لتمكين ريادي الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من تجاوز آثار جائحة .

وشارك في الورشة مختصون في الأعمال المصرفية والمبيعات والتمويل في عدد من البنوك والشركات المحلية، حيث تناولوا الدور المهم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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