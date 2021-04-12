الخيارات التمويلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لريادي الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عنوان ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض ممثلة بلجنة ريادة الأعمال وبالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وناقشت الورشة عددا من القضايا والتحديات المتعلقة بحصول هذه المنشآت على التمويل والمنتجات التي تقدمها البنوك والشركات التمويلية لضمان استدامة أنشطتها التجارية والمنتجات التمويلية المطروحة من قبل الجهات الممولة لتمكين ريادي الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من تجاوز آثار جائحة كورونا.

وشارك في الورشة مختصون في الأعمال المصرفية والمبيعات والتمويل في عدد من البنوك والشركات المحلية، حيث تناولوا الدور المهم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.