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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حدد أمس مواعيد وفترات عمل فروعه في مختلف مناطق ومحافظات المملكة خلال رمضان 1442، حيث سوف تكون مواعيد العمل في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية في الفترة الصباحية من الـ10 صباحاً حتى 3 مساء، والفترة المسائية من الـ9 مساء حتى 2 صباحا، فيما سيكون العمل في بقية مناطق المملكة في الفترة الصباحية من الـ10 صباحا حتى 3 مساء، والفترة المسائية من الـ9:30 مساء حتى الـ2:30 صباحا. ويأتي ذلك مراعاة لجميع عملاء البريد السعودي، ولتمكينهم من خدمتهم في الأوقات التي تناسبهم خلال الشهر المبارك. وشددت مؤسسة البريد السعودي بتطبيق جميع الإجراءات والاحترازات والبروتوكولات المتبعة خلال استقبال العملاء، وذلك من أجل سلامة الجميع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.