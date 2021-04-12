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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أول ورشة علمية تناقش استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية والبحثية والحوسبة البيولوجية،على مدى يومين شارك فيها العديد من الباحثين والعلماء المهتمين بهذا النوع من المجالات. وشملت الورشة التي قدمها مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية «كيمارك»، العديد من التدريبات وجلسات المناقشة والعصف الذهني والتي تهدف لتعزيز استخدام تقنيات الثورة المعلوماتية في مسارات الأبحاث الطبية والعلمية، ووضع استراتيجية واضحة بهذا المجال لتكون متاحة للمهتمين بشكل دوري ومستمر.



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