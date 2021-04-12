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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بنك التنمية الاجتماعية نظم معرضا خاصا بالأسر المنتجة في مقر أمانة الرياض، بمشاركة عدد من مشاريع الأسر المنتجة، لمدة 3 أيام.

وتأتي مشاركة البنك في إقامة هذه الفعالية للتعريف بمنتجات البنك التمويلية لدى الجهات العامة والخاصة، إضافة إلى إقامة معرض مصغر مصاحب للأسر المنتجة، حيث استمع الزوار من موظفين وكذلك مراجعين لشرح مفصل عن الجهود المطلوبة من قبل البنك في تمكين ودعم المنشآت الصغيرة والأسر المنتجة، فيما تم الرد على استفسارات الزوار من موظفين وكذلك مراجعين عن طريق موظفي البنك المشاركين في الفعالية.

وزار نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال سلطان الحميدي المعرض، واطلع على المشروعات المشاركة من قبل الأسر المنتجة، التي شاركت بمنتجات مهنية وحرفية متميزة، أنتجت وصنعت بأيد سعودية.

يذكر أن البنك يقدم عددا من الخدمات لتلك المنشآت لضمان استدامتها، وكذلك دعم وتمكين أصحابها، حتى تسهم في رفع الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030.