شكرا لقرائتكم خبر عن «أغذية» تطلق خطة توسع طموحة من خلال الدمج والاستحواذ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت مجموعة أغذية عن استراتيجيتها طويلة المدى مستندة على 3 ركائز استراتيجية تتمثل في النمو والكفاءة وجدارة الإمكانات ومواصلة دفع نمو الربحية.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: «تكمن إحدى أهم نقاط القوة الأساسية لمجموعة أغذية في نموذج أعمالها الذي يتسم بالمرونة والتوازن وبصفتنا أحد رواد القطاع، وسعياً منا لتعزيز مكانتنا الإقليمية سنواصل جهودنا خلال الـ 5 سنوات القادمة للارتقاء بكفاءة عملياتنا التشغيلية، والسعي الدؤوب وراء فرص جديدة بعزيمة متجددة».

وأضاف: «نتوقع من هذه أن تكشف هذه الاستراتيجية عن الإمكانات الكاملة لقدراتنا الاستثنائية التي عمدنا إلى تطويرها منذ انطلاقتنا لإرساء معايير جديدة في قطاع الأطعمة والمشروبات».

خليفة السويدي: التوسع والنمو من خلال وتحسين الأداء المالي

وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية، خلال مؤتمر صحفي افتراضي: إن الشركة ستركز خلال السنوات المقبلة على النمو من خلال استراتيجيتها الجديدة مع مواصلة البحث عن الفرص الجديدة للاستحواذ داخل وخارج الإمارات.

وأضاف سميث «سنواصل الجهود لتعزيز وضع المجموعة لاسيما في مصر والسعودية والكويت والأردن، إضافة إلى باكستان، مشيراً إلى أن السوق السعودي يعد هدفاً كبيراً للشركة».

وقال سميث: «جاءت الاستراتيجية نتاج آلية تقييم عميقة لأعمالنا، كما تعدّ ثمرة رؤية واضحة للمكانة التي نتطلع إلى بلوغها، والوجهة التي سنسلكها في خططنا. وسنواصل العمل بطريقة أكثر سلاسة، مع التركيز على حماية أعمالنا الأساسية، وضمان تقدمنا بمرونة وإصرار. وعلى المدى القريب، سنستفيد من التكامل الفعال للأعمال الجديدة والقرارات التي نتخذها، وسنجني حصاد هذه السياسات أيضاً على المدى الطويل».

آلان سميث: التوسع في مصر والسعودية والكويت والأردن

وأضاف، «في الوقت الذي نواصل فيه العمل مع شركائنا وعملائنا الرئيسيين للاستفادة من رؤاهم في بناء محفظة أقوى، سنقوم بتطبيق خطة توسع محكمة، تركز على عمليات الاستحواذ، و التكامل، و توسعة نطاق أعمالنا وتقديم خدماتنا ومواصلة ابتكاراتنا بطريقة أكثر فعالية بناءً على متطلبات السوق والشرائح المستهدفة واحتياجاتهم، حتى نتمكن من تجاوز جميع التوقعات».

وستعمل أغذية على تحقيق هذا الهدف من خلال التركيز على الأسواق المهمة، والتوسع عبر الفئات القيّمة، و العمل على زيادة هوامش الربحية بحلول العام 2025 من خلال تعزيز قاعدتها الأساسية، بما في ذلك إعادة تنشيط فئة المياه، وتوفير المزيد من الحماية لفئتي الدقيق والأعلاف، والتحول نحو فئات تحقق هوامش ربحية أعلى ضمن مزيج المحفظة.

وعلاوة على ذلك، انطلقت أغذية في تطبيق استراتيجية طموحة للنمو غير العضوي، وذلك عن طريق استحواذها على شركات تمتلك علامات تجارية استهلاكية بارزة، وتعد رائدة في فئاتها على مستوى السوق. وفي معرض توضيحه لفوائد هذا التوجه، قال سميث: «ستؤدي هذه الاستراتيجية بمرور الوقت إلى حالة من التفاعل الإيجابي بين التكاليف والإيرادات عند قيامنا بدمج هذه الأعمال، عن طريق الاستفادة من فرص البيع المتاحة، وتعزيز محفظة العلامات التجارية الإقليمية للمجموعة».

تحسين الكفاءة

وتتطلع المجموعة إلى توفير 200 مليون درهم من خلال تحفيز التفاعل المتناغم بين الأنشطة، وتبسيط أعمال شركاتها الحالية والمستحوذ عليها. وفضلاً عن شراكاتها الاستراتيجية في مجالي التوزيع والتسويق، ستحرص المجموعة على تعزيز تميز عملياتها التجارية ورأس مالها العامل، مع التركيز على تحسين أدائها التشغيلي، وتطوير نظم المشتريات إلى مستوى عالمي، وإدارة التصنيع وسلسلة التوريد. وعلاوة على ذلك، ستعمد الشركة إلى التخارج من الأصول المتعذّر تطويرها، والعمل على زيادة كفاءة الموردين والمواصفات، عن طريق تطبيق آليات عمل أبسط وأسرع.

تعزيز القدرات

وستواصل مجموعة أغذية تطوير أصولها البشرية واستقطاب المزيد من المواهب، مع الاهتمام الواضح بالخبرات اللازمة لإدارة الفئات، لضمان الوصول إلى التناغم التام لقدراتها مع المتطلبات المتوقعة لنموها المتواصل.

وقال سميث: «يشمل تركيزنا الرئيسي للسنوات الخمس المقبلة على رقمنة أنظمة إدارة الأداء، وتطبيق مبادرات التغيير في جميع المجالات، مع الاهتمام المتواصل بالمسائل المتعلقة بالاستدامة والابتكار».

وتنطلق استراتيجية أغذية الجديدة من طموح عالٍ سيضمن لها الريادة في مجال الأطعمة والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان ومناطق أخرى حول العالم بحلول العام 2025. وستواصل المجموعة الارتقاء بكفاءة عملياتها، وتحسين محفظة منتجاتها، والحفاظ على العمل وفق إطار عمل قائم على المبادئ، واعتماد أفضل الركائز التي تقوم عليها أجندة مسؤولياتها البيئية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة، كمنطلقات أساسية لتعزيز تجربة المستهلك، وتحقيق العوائد للمساهمين، بما يتوافق مع أرقى المعايير العالمية.

عمّار الغول: نتطلع لاقتراض 1.3 مليار لتمويل صفقاتها المستقبلية

من جانبه قال عمّار الغول الرئيس التنفيذي للإدارة المالية لـ«مجموعة أغذية»: نتطلع الى اقتراض ما بين 1.2 و 1.3 مليار درهم بهدف تمويل صفقات التوسع والاستحواذ خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على أن الشركة لا تواجه أية عوائق تتعلق بالتمويل كما أن لديها ملاءة مالية جيدة.

أضاف خلال المؤتمر، نجحت «أغذية» مؤخراً في تنفيذ 4 صفقات استحواذ بـ 1.7 مليار درهم، من خلال تمويلات مصرفية وذاتية.

وأوضح الغول أن الاستحواذ على شركة مخبز وحلويات الفيصل، في الكويت تم بتمويل بنكي، فيما سيتم تمويل صفقة الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة «الإسماعيلية للاستثمار الزراعي» «أطياب» المصرية من خلال تمويلات بنكية وموارد ذاتية، في حين تم إتمام صفقة «الفوعة»، عن طريق زيادة الأسهم، بالإضافة إلى الاستحواذ على شركة «النبيل للصناعات الغذائية» الأردنية.