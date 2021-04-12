شكرا لقرائتكم خبر عن «مايكروسوفت» تستحوذ على «نيوانس» بـ 16 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «مايكروسوفت» الاثنين أنها ستشتري شركة التعرف على الكلام «نيوانس»Nuance Communications مقابل 56 دولارا للسهم الواحد، بزيادة 23% عن سعر إغلاقها يوم الجمعة. وبذلك تبلغ قيمة الصفقة نحو 16 مليار دولار نقداً.

وهذه أحدث علامة تسعى مايكروسوفت من خلال الاستحواذ عليها لتحقيق المزيد من النمو.

وبذلت مايكروسوفت جهدا لشراء أعمال «تيك توك» TikTok في الولايات المتحدة العام الماضي مقابل حوالي 30 مليار دولار قبل خروج الصفقة عن مسارها.

وتبذل «مايكروسوفت» الجهود للتوسع عبر الصفقات، ففي العام الماضي كانت الشركة تدرس شراء تطبيق «تيك توك»، في حين أكملت في الشهر الماضي عملية استحواذ بقيمة 7.5 مليار دولار على شركة «زينيماكس» المصنعة لألعاب الفيديو.

وتستمد «نيوانس» الإيرادات عبر بيع أدوات وتقنيات التعرف على الكلام وتدوينه عند زيارة الطبيب وكذلك فيما يتعلق بمكالمات خدمة العملاء ورسائل البريد الصوتية. وأعلنت الشركة عن صافي دخل بلغ 7 ملايين دولار وإيرادات بلغت حوالي 346 مليون دولار في الربع الرابع من العام الماضي.

السجلات الطبية

وتستخدم شركة نوانس على نطاق واسع في السجلات الطبية وهي مستخدمة حاليا في أكثر من ثلاثة أرباع المستشفيات الأميركية، على ما ذكر عملاق التكنولوجيا الأميركي في بيان.

وأوضحت مايكروسوفت أنّ الصفقة نقدية بالكامل وتتضمن دفع ديون مستحقة على «نوانس».

تأتي الصفقة أيضاً في أعقاب شراء مايكروسوفت لشركة لينكدن مقابل 27 مليار دولار في العام 2016 وتمثل «أخر خطوة في استراتيجية مايكروسوفت السحابية في الصناعات المحددة».

وعلى غرار الشركات العملاقة في قطاع التكنولوجيا، استفادت مايكروسوفت كثيرا من الاضطرابات الاقتصادية خلال كوفيد-19.

وقفزت عائدات الشركة 33 بالمئة في الربع الأخير إلى 15,5 مليار دولار مع دفعة كبيرة من الحوسبة السحابية والحوسبة الشخصية، بما في ذلك ألعابها للفيديو «اكس بوكس».

وتستخدم تكنولوجيا نوانس حاليا بواسطة أكثر من 55 بالمئة من الأطباء وأطباء القلب في الولايات المتحدة.

وأشارت مايكروسوفت الى أن الصفقة ستساعدها على مضاعفة سوقها المحتملة في قطاع الرعاية الصحية بنحو 500 مليار دولار.

وقال المدير التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا إنّ «الذكاء الاصطناعي هو أهم اولويات التكنولوجيا والرعاية الصحية وبات تطبيقه الاكثر إلحاحا».

وتابع «معا، من خلال ايكوسيستيم الشريك الخاص بنا سنضع حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة في أيدي المتخصصين في كل مكان لدفع عملية صنع القرار بشكل أفضل وخلق اتصالات أكثر جدوى، بحيث نقوم بتسريع نمو سحب مايكروسوفت للرعاية الصحية و ونوانس».

ارتفعت أسهم نوانس بنسبة 19,2% لتصل إلى 54,32 دولار في مداولات ما قبل السوق، في حين صعد سهم مايكروسوفت 0,2% إلى 256,24 دولار. (وكالات)