شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تنفيذي جديد لـ «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، عن تعيين عبد الله النعيمي في منصب الرئيس التنفيذي اعتباراً من 11 أبريل 2021.

شغل النعيمي منصب مدير العمليات والتعاون الدولي في شركة الاتحاد للتأمين الائتماني - ECI، وكان لسنوات نائب الرئيس التنفيذي - الخدمات المشتركة في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين.

ورحب خلف أحمد الحبتور، رئيس مجلس إدارة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بالنعيمي في منصبه الجديد، وقال: «لقد اخترنا عبد الله النعيمي لقيادة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بعد مداولات متأنية ومن بين مجموعة من المرشحين المؤهلين، واثقين من أنه سيضيف الكثير إلى الأعمال في هذه الأوقات الصعبة وسيقود مواصلة التطور الاستراتيجي بفضل كفاءته الواسعة.. كان عام 2020 عاماً مليئاً بالتحديات لقطاع التأمين، سواء من حيث توقعات النمو واستمرارية الأعمال، لكننا اجتازنا التحديات بعزم وبصيرة. أنا على ثقة من أن رؤية عبد الله ستساعد الشركة على تحقيق آفاق جديدة من النجاح.»

ومن جهته قال النعيمي: «أتطلع إلى العمل عن كثب مع مجلس الإدارة والموظفين والشركاء التجاريين نحو المزيد من النمو والربحية والنجاح من خلال التركيز على الفرص الاستراتيجية».