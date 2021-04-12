شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة أبوظبي» تبحث التعاون مع مجلس الأعمال الباكستاني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استقبل هلال محمد الهاملي نائب مدير عام غرفة أبوظبي في مقر الغرفة، الدكتور سيد قيصر أنس رئيس إدارة مجلس الأعمال الباكستاني في ابوظبي والدكتور هادي شهيد عضو مؤسس لمجلس الأعمال الباكستاني، ومحمد إقبال نسيم نائب رئيس مجلس الإدارة، و ساديا ريحان عضو مجلس الإدارة.

ويأتي هذا اللقاء امتداداً لاجتماعات سابقة عقدها الجانبين بغرض التباحث في سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال،وبما يخدم بيئة الأعمال والمستثمرين لدى الجانبين.

وأكّد الدكتور سيد قيصر أنس رئيس إدارة مجلس الأعمال الباكستاني خلال اللقاء على عمق ومتانة العلاقات الأخوية و مشيراً إلى ضرورة مواصلة الجهود العملية لتوثيق علاقات التعاون الاقتصادي واستغلال الفرص الاستثمارية المحتملة أمام الجانبين.

كما لفت رئيس إدارة مجلس الأعمال الباكستاني إلى دور هذه اللقاءات الثنائية البارز في تبادل المعرفة والخبرات والتجارب المختلفة، ورصد التحديات القائمة أمام رواد الأعمال الباكستانيين، وإيجاد الحلول الممكنة التي تسهم في تذليل الصعوبات أمام المستثمرين.

من جانبه، رحّب هلال محمد الهاملي نائب مدير عام غرفة أبوظبي بممثلي مجلس الأعمال الباكستاني، مثمناً زيارتهم للغرفة التي تسهم في تعزيز أُطر التعاون بين غرفة أبوظبي والمستثمرين الباكستانيين في الإمارة، وبما يعود بالنفع في تعزيز بيئة الأعمال في أبوظبي.

وأكّد الهاملي استعداد غرفة أبوظبي لتقديم كافة التسهيلات والوقوف على أي تحديات قائمة أمام المستثمرين للوصول إلى مستويات جديدة من التعاون الثنائي، وتلبية تطلعات الجانبين في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لا سيما تفعيل قنوات التواصل المشترك بين الجهات المعنية في إمارة أبوظبي ومنتسبي غرفة أبوظبي من تجار ومستثمرين.