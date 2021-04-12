شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات وعروض التجزئة تملأ أجواء رمضان في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بمجموعة من الفعاليات الثقافية والمجتمعية وتجارب المأكولات والمشروبات التي تناسب جميع أفراد العائلة وتعكس تراث المدينة، إضافة إلى ما تقدمه من عروض التجزئة والترفيه خلال شهر رمضان الكريم لهذا العام. وتقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، مجموعة من الأنشطة التي تسلط الضوء على المناسبات العائلية وتجارب تناول الطعام والأجواء التي تميز الشهر الفضيل.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تتجلى مكانة دبي كوجهة عالمية خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتشارك سكان المدينة الذين ينتمون لأكثر من 200 جنسية وثقافة متنوعة، ويعتبرون دبي موطناً لهم، روح التعاون والعمل الجماعي وعمل الخير والتسامح، فيما تقدم أجندة الفعاليات لسكان المدينة وزوارها نظرة شاملة حول المعنى الحقيقي للشهر الكريم من خلال تجارب تقليدية متميزة تشمل قطاعات التجزئة والمأكولات والمشروبات والترفيه الفريدة من نوعها في المدينة».

وستكون دبي نابضة بالحياة من خلال أضواء رمضان التقليدية في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك الزينة والزخارف المذهلة ثلاثية الأبعاد والأعلام التي تعرض شخصيتي مدهش ودانا المفضلتين لدى الجميع.

وستتم إضاءة الزينة عند غروب الشمس، حيث ستكتسي 150 شجرة نخيل بأضواء رائعة، في حين سيتم تركيب 20 مجسماً ضوئياً ثلاثي الأبعاد في 12 موقعاً رئيسياً، بما في ذلك برج الساعة في ديرة، وسيتي ووك، ودوار مركز دبي التجاري العالمي، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، كما سيتم وضع 370 علماً فوق جسر آل مكتوم، وجسر القرهود، وجسر الخليج التجاري لنشر رسالة رمضان في دبي.