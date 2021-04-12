شكرا لقرائتكم خبر عن أول صلاة تراويح في مسجد خليفة بن زايد بعد افتتاحه بالعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: منى البدوي

أقيمت أول صلاة تراويح في مسجد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمدينة العين، بعد افتتاحه، حيث توافد مصلون لإقامة الصلاة، ضمن إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس«كوفيد-19».

ويعد مسجد الشيخ خليفة الذي تشرف عليه وزارة شؤون الرئاسة، تحفة معمارية إسلامية متفردة، حيث ضمن تفاصيل معمارية هندسية مبهرة، وتتميز القبة التي يبلغ قطرها الخارجي 86 متراً، بالنقوش وآيات القر’ن الكريم بخط الثلث العربي، مشكلة لوحة تعبق بالطابع الإسلامي.

ويتميز المسجد بفخامة الفرش الداخلي وأسواره الخارجية، ومساحات تجميلية ومسطحات خضراء تزين محيطه لتشغل مساحة قدرها 75 ألفاً و390 متراً مربعاً، وأحواض مائية مندمجة لتكون لوحة جمالية تنضم إلى سلسلة المعالم البارزة في مدينة العين، مع مواقف للسيارات وأماكن للوضوء، ومبنى للخدمات.

بذكر أن المسجد يقع في حي المعهد بمدينة العين، ويشغل مساحة كلية قدرها 256 ألفاً و680 متراً مربعاً بينما تبلغ المساحة المبنية منها 15 ألفاً و684 متراً مربعاً، ويتألف من الحرم الرئيسي للمسجد «القبة» ومساحته 4 آلاف و417 متراً مربعاً، وأربع مآذن تشمخ في أركان القبة والصحن بارتفاع ستين متراً، وهي مستمدة من طراز مآذن الجامع الكبير في سامراء بطرح حديث، وهناك رواق صمم على الطراز الأموي الأندلسي، ويربط مكونات المشروع المختلفة، ويؤطر الصحن الذي تبلغ مساحته 7 آلاف و660 متراً مربعاً.