خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد وسلطان والحكام يتبادلون التهاني برمضان

رئيس الدولة: خالص التمنيات لأمتنا الإسلامية بالمزيد من التقدم والرخاء

نائب رئيس الدولة: نسأل الله أن يديم عودته على البشرية وهي في أمن

ولي عهد أبوظبي: أدام الله على وطننا نعم الأمن والأمان والرخاء

حاكم الشارقة: نسأل الله المزيد من التقدم لشعوبنا العربية والإسلامية

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية.

وأعرب سموه عن تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة ولشعوبهم، المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوزراء.

أمن وأمان

وغرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على تويتر: «نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية قدوم شهر رمضان المبارك... شهر رحمة وخير وبركة بإذن الله.. ونسأل الله أن يديم عودته على البشرية وهي في أمن وأمان وسلامة وصحة وعافية..»

وغرد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تويتر: «أهنئ شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الفضيل..داعياً الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة على وطننا العزيز، وينزل فيه رحماته على البشرية، ويقيها شر الأوبئة والأمراض».

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام..داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بموفور الصحة والعافية والسعادة.

وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة التهاني إلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة وفرق العمل الوطنية في مختلف الميادين..سائلاً الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة ورحمة على الجميع ويديم على وطننا نعم الأمن والأمان والرخاء ويحفظه وشعوب العالم أجمع من كل مكروه.

وهنأ سموه قادة وملوك ورؤساء الأمتين العربية والإسلامية وشعوبهم بهذه المناسبة..متمنياً أن يجعل الله تعالى هذا الشهر الفضيل شهر خير وبركة ورحمة عليهم وعلى بلدانهم.

خير وبركات

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة، إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعربوا فيها عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة..داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

كما بعث سموهم برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمناسبة وتبادلوا التهاني فيما بينهم.

وبعث سموهم برقيات تهنئة بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية.. متمنين سموهم لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من الرقي والتقدم وللأمة العربية والإسلامية العزة والتقدم.

تهنئة بالمناسبة

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسموّ الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة وصاحب السمو ولي عهد أبوظبي وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وإلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية مهنئين بالمناسبة.

وهنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الأمة الإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك.

وقال سموه على تويتر: «رمضان الإنسانية والمحبة والسلام.. كل عام وأنتم بخير».

كما هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، الأمة الإسلامية بحلول الشهر الكريم.

عطاء وإحسان

وقال سموه على تويتر: «شهر رمضان المبارك، هو شهر خير وبركة، وعطاء وإحسان. نبارك للإمارات قيادة وشعباً حلول هذا الشهر الكريم، ونسأل الله فيه الخير للعالم ولجميع المسلمين. وندعو الله فيه بالرحمة والمغفرة لأحبة غادروا دنيانا ويعيشون في قلوبنا».

وهنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» بالمناسبة.

وأعرب سموهم عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة.. داعين المولى العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة بعنايته وأن يمده بموفور الصحة والعافية وأن يمن على شعب دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار والسعادة.

كما هنأ سموهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام.. راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليهم وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ دولة الإمارات ويديم على شعبها والمقيمين على أرضها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار.

وهنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، قدوم شهر رمضان المبارك.

وقال سموه على تويتر: «مبروك عليكم الشهر».

الازدهار والتقدم

وهنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، قيادة وشعب دولة الإمارات وللشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سموه على تويتر: «أبارك لقيادة وشعب دولة الإمارات وللشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.. أعاده الله علينا جميعاً بالخير والبركة.. وأدام علينا الأمن والازدهار والتقدم».

كما هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر الخير.

وقال سموه على تويتر: «نهنئ الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر الخير.. شهر رمضان المبارك.. أعاده الله على الجميع بالخير والرخاء.. كل الشكر للعاملين في خط الدفاع الأول لمكافحة الوباء.. وضمان أمن وسلامة مجتمعنا خلال أيام الشهر الفضيل».