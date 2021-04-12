شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتسبب صفعة إيمانويل في عدم تجديد خورفكان عقد لوبيز؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

يحدد خورفكان مصير لاعبيه الأجانب خلال الأيام المقبلة، وكانت شركة كرة القدم في النادي اتفقت مع المدرب كايو على الاستمرار في قيادة الفريق الموسم المقبل وسيُعقد معه اجتماع لوضع النقاط على الحروف بخصوص مستقبل الرباعي الأجنبي والترتيب للموسم الجديد الذي سترتفع فيه تلقائياً طموحات الفريق بعد أن ضمن البقاء، وقد يفاجئ النادي جمهوره بعدم تجديد عقد المهاجم رامون لوبيز هداف الفريق رغم تألقه وإحرازه 11هدفاً في الدوري وهدفاً في الكأس، وشارك لوبيز في 27 مباراة بواقع 2269 دقيقة وقدم مستوى مميزاً لكن تصرفه غير المبرر وغير الرياضي في مباراة عجمان وصفعه اللاعب داريلنجتون إيمانويل تسبب في تراجع أسهمه بدرجة كبيرة، لأن طرده وإكمال الفريق المباراة بعشرة لاعبين أديا إلى الخسارة أمام عجمان ، وسيغيب عن مباراتي الفريق الأخيرتين في الدوري.

وأثار تصرف اللاعب استياء في قلعة النسور لأنه لم يكن مبرراً ولم يكن متوقعاً أن يصدر من لاعب محترف وصاحب خبرة مثله وهو يعلم أهميته في الفريق ومدى تأثيره على الأداء والنتيجة وبدت شركة كرة القدم بالنادي مقتنعه بأنه يستحق العقوبة التي فرضت عليه ، لذلك لم تستأنفها كما فرضت عقوبة مالية من جهتها ويمكن القول أن ما حدث قد يكون القشة التي ستقصم علاقة اللاعب بالنادي، وعموماً سيكون هناك نقاش مستفيض بخصوص تجديد عقد اللاعب بغض النظر عن القناعة به، ومن يؤيد عدم التجديد يتساءل : ماذا لو كرر اللاعب تجاوزه الموسم المقبل؟.