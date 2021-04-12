الفجيـرة يواجـه الجـزيـرة والمـؤسسـات وديــاً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة : نزار جعفر

اختتم فريق الكرة في نادي الفجيرة، معسكره الإعدادي في دبي، والذي تخللته مباراة ودية أمام دبا الحصن فاز فيها الذئاب بنتيجة 2-1، وأحرز هدفي الفجيرة البرازيلي دوجلاس كونتينهو وعلي عيد، ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ثانية يوم الجمعة المقبل أمام فريق المؤسسات على ملعب الفجيرة، فضلاً عن تجربة ثالثة أمام الجزيرة يوم 21 إبريل الجاري في العاصمة أبوظبي قبل استئناف مباريات دوري الخليج العربي ، والذي يستهله الفجيرة بلقاء الوحدة في الثالث من الشهر المقبل.

وأعرب التونسي ناصيف البياوي مدرب الفجيرة عن ارتياحه لسير البرنامج الإعدادي رغم ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة والتي تسبب بعض الصعوبات، مشدداً على ضرورة التعامل بواقعية مع الأمور لأن الفريق لايزال في منطقة الخطر وتنتظره ثلاث مواجهات مصيرية مهمة بدءاً من لقاء الوحدة في الجولة المقبلة، ثم خورفكان ومن بعدها عجمان في الجولة الأخيرة، تستدعي تصويب الأخطاء وزيادة الفاعلية الهجومية حتى يقدم الفجيرة الأداء الأفضل الذي يمنحه فرصة الوصول إلى النتائج المطلوبة والعبور إلى بر الأمان.

وأضاف أن التدريبات ستتواصل خلال شهر رمضان الفضيل في الفترة المسائية، مع خوض عدد من المباريات الودية من أجل المحافظة على المخزون البدني وجاهزية الفريق.