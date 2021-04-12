شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبيض الأولمبي» يبدأ «الحقبة الإسبانية» الأسبوع المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علي نجم

يدخل المنتخب الأولمبي الأسبوع المقبل، معسكراً داخلياً لمدة 3 أيام تحت إشراف المدير الفني الجديد للأبيض الأولمبي الإسباني دينيس سيلفا. وسيكون التجمع الجديد هو الأول في الحقبة الإسبانية التي بدأتها لجنة المنتخبات في الأسابيع الأخيرة، بالتعاقد مع مدربين من «اللامسيا» هما دينيس، للأبيض، وأورتيجا مدرباً لمنتخب الشباب.

ورفع المدرب الإسباني قائمته إلى لجنة المنتخبات، بعدما تابع ورصد عدداً كبيراً من مباريات دوري الخليج العربي أو مباريات دوري الرديف التي ستقام جولاته الثلاث المقبلة خلال الفترة الحالية التي تشهد توقف المسابقة الأم بسبب مشاركة 3 فرق في بطولة دوري أبطال آسيا التي تلعب هذا الموسم بنظام التجمع بسبب تأثيرات جائحة كورونا.

على الجانب الآخر، تلقى اتحاد الكرة دعوة من الاتحاد العربي لمشاركة منتخب الشباب في بطولة العرب للشباب المقررة إقامتها خلال الفترة من 17 يونيو لغاية الثالث من يوليو المقبلين. وتشير بعض المصادر إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم، أبدى رغبته في استضافة البطولة.

ويتوقع أن تحسم «المنتخبات» قرارها الرسمي بشأن المشاركات الرسمية لمنتخبات المراحل السنية، خلال الاجتماع المقبل المتوقع انعقاده في الأيام القليلة المقبلة.