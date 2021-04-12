شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى يبرز تصريحات قيادات دولية لرانيا المشاط وميليندا جيتس باجتماعات الربيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ركزت الصفحة الرسمية لمجموعة البنك الدولى على توصيات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، التى قدمتها خلال جلسة «التعافى الاقتصادي: نحو مستقبل أخضر ومرن للجميع»، والتى عقدت مؤخرًا، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وذلك ضمن نخبة من المشاركات من بينهن ميليدا جيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا جيتس.

وأبرزت مجموعة البنك الدولى، تصريحات وزيرة التعاون الدولى، بأن جائحة كورونا أظهرت الحاجة الملحة لأهمية تنسيق الجهود بين كافة الأطراف ذات الصلة من أجل تحقيق التعافى، سواء من صانعى القرار أو الحكومات أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني.

كما تناولت مجموعة البنك الدولى، تصريحات ميليندا جيتس، بضرورة وضع السيدات والفتيات فى طليعة استراتيجيات التعافى إذا ما أردنا أن ننى المستقبل بشكل أفضل، بالإضافة إلى تصريحات سولا ديفيد، الرئيس التنفيذى لمناطق أفريقيا بمجموعة ستاندارد بنك، التى أكدت فيها أن الجائحة عطلت سلاسل التوريد على مستوى العالم وعملت مجموعة ستاندارد بنك على حلول تمويل جديدة ومبتكرة لتعزز سلاسل التوريد للقطاعات الحيوية.

ونشرت الصفحة الرسمية لمجموعة البنك الدولى تصريح آجايتاه شاه، مؤسسة Frontier Markets، والتى قالت فيها أن المؤسسة عملت مع مؤسسة التمويل الدولية على نموذج جديد للتعاون ركز على الاستثمار فى رائدات الأعمال الريفيات، اللاتى استخدمن المنصات الرقمية لمساعدتهن فى تنمية أعمالهن من خلال جمع البيانات والمؤشرات حول القرى التى يعيشون فيها.

وشاركت وزيرة التعاون الدولى، خلال فعاليات اجتماعات الربيع، التى عُقدت العام الجارى افتراضيًا للعام الثانى على التوالى، فى عدة اجتماعات من بينها جلسة «التعافى الاقتصادي: نحو مستقبل أخضر ومرن للجميع»، كما شاركت فى الاجتماع الوزارى لمجموعة الـ24، والاجتماع الوزارى لمشروع الاستثمار فى رأس المال البشري.