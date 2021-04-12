شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فنانين يدعمون حملة "فاركو" هنسبقك قبل ما تسرقك للتوعية بمرض الجلوكوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لضمان وصول حملتها لأكبر عدد من المواطنين، اختارت مجموعة فاركو للأدوية-إحدى كبرى شركات الأدوية في مصر والشرق الأوسط- 5 من كبار الفنانين من أصحاب الشعبية الواسعة في مصر وهم نيللي كريم وأدوارد ومحمد أسامة الشهير بـ"أس أس" ومحمد عبد الرحمن وميرنا جميل، للمشاركة بحملة "هنسبقك قبل ما تسرقك" للتوعية بأمراض الجلوكوما المعروفة بـ"المياه الزرقاء" وضرورة الفحص المبكر لضغط العين، بمشاركة أكبر أساتذة وأطباء طب وجراحة العيون في مصر، بالإضافة إلى تقديم خدمة مجانية للمرضى عن طريق الخط الساخن الخاص بالحملة لتسجيل البيانات الخاصة بالمرضى.

ويؤدي مرض الجلوكوما إلى تلف تدريجي للعصب البصري الذي يربط شبكية العين بالمخ والذي يبدأ بشكل عام بفقدان طفيف للرؤية الجانبية، فى حالة تأخر تشخيص الحالة أو اهمال العلاج فقد يؤدى المرض إلى فقدان الرؤية بصورة كاملة، وتشير الدراسات إلى نمو عدد المصابين بالمرض علي مستوى العالم من 60.5 مليون شخص في عام 2010 إلى تقديرات بنحو 79.6 مليون شخص في عام 2020، رغم التطور الطبي في علاج المرض، وهو ما يستلزم ضرورة الكشف المبكر للمرضى.

وحرصت مجموعة فاركو للأدوية، على مشاركة الفنانين بحملة "هنسبقك قبل ما تسرقك" للتوعية بأمراض الجلوكوما، لزيادة تأثير الحملة وتوعية المواطنين بخطورة المرض؛ لأنه أحد أهم الأمراض المسببة للعمى في العالم ويسمى بـ"سارق البصر"، وتزاد خطورته في أن معظم حالات المياه الزرقاء (الجلوكوما) لايوجد أي أعراض أو علامات تحذيرية بحدوث المرض في المراحل الأولى منه، إلا بالكشف على العين وقياس ضغط العين لتشخيص المرض مبكرًا.

ليست هذه هي الحملة الأولى لمجموعة فاركو للأدوية للتوعية بالأمراض الخطيرة إذ سبق أن نظمت حملة "إحساسك بالدنيا" للتوعية بمخاطر مرض السكر وكانت شريك أساسى لحملة علاج فيروس سي والتى توجت بالنجاح مع إعلان مصر خالية من الفيروس وانتهاء قوائم الانتظار العام الماضى.