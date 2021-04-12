شكرا لقرائتكم خبر عن العنانى يناقش مع السفير الإيطالى تنظيم احتفالية "٤٠ عاما على إنقاذ معبد فيلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اليوم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، السفير جيامباولو كانتينى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، وذلك بمقر مكتبة بالزمالك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين فى مجال العمل السياحى والأثرى.

وخلال اللقاء تم مناقشة إمكانية تنظيم احتفالية بمناسبة مرور ٤٠ عاماً على إنقاذ معبد فيلة بأسوان وطباعة كتاب يروى عملية الإنقاذ التى تمت به.

كما تم مناقشة سبل تعزيز السياحة الثقافية من إيطاليا إلى مصر عن طريق تنظيم رحلات تعريفية لكبرى منظمى الرحلات من إيطاليا ودراسة إمكانية تدشين خطوط طيران عارض بين ايطاليا وكل من مدينتى الأقصر وأسوان.

حضر اللقاء المستشار عبد المحسن شافعى المُشرف العام على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة السياحة والآثار، والدكتورة جوزيبينا كابريوتى مديرة مركز الآثار الإيطالي.