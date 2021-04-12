شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "السعودي الفرنسي" تبحث توزيع 40 هللة للسهم في مايو المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، المُزمع عقده في 5 مايو المُقبل، وذلك للتصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020، بقيمة 480 مليون ريال.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 40 هللة للسهم، بما نسبته 4% من القيمة الاسمية للسهم، حيث سيتم التوزيع على 1.199 مليار سهم.

ومن المُقرر أن تبحث الجمعية تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

وكان المصرف قد حقق صافي أرباح بلغ 1.54 مليار ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3.11 مليار ريال في العام 2019.

وأرجع البنك انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع إجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 54.74%، ومع ذلك، ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 2.50%.

وترجع هذه الزيادة في إجمالي المصاريف التشغيلية بشكل رئيسي إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان، رواتب ومصاريف الموظفين والذي قابله جزئيًا عكس انخفاض قيمة الاستثمارات والموجودات المالية الأخرى.

وتراجع إجمالي دخل العمولات إلى 6.3 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 7.4 مليار ريال خلال العام 2019.