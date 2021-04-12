شكرا لقرائتكم خبر عن "فيبكو تُجدد اتفاقية تسهيلات بقيمة 30 مليون ريال مع "بنك البلاد" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو" عن تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع بنك البلاد بقيمة 30 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن مدة التمويل ستمتد اعتباراً من 28 مارس 2021 وتنتهي في 18 أغسطس 2022.

وتستهدف الشركة من التسهيلات تمويل رأس المال العامل للشركة وشركتها التابعة (شركة فبك للصناعة)، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 3 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت 20.3 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2020 إلى نمو مبيعات الشركة التابعة "شركة فبك للصناعة"، وانخفاض التكاليف الإنتاجية نظراً لإعفاء القطاع الصناعي من رسوم العمالة (المقابل المالي للعمالة).

إضافة إلى انخفاض الطاقة غير المستغلة في الشركة التابعة نتيجة لزيادة كميات الإنتاج وكفاية مخصصات المخزون نظراً لتحسن مستويات الجودة.