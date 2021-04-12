شكرا لقرائتكم خبر عن "جرير" تفتتح معرضاً جديداً بالرياض باستثمارات تبلغ 32 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مكتبة جرير عن افتتاحها معرضاً جديداً لها على طريق الملك عبدالعزيز بحي صلاح الدين بمدينة الرياض.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن حجم الاستثمارات في هذا المبنى 32 مليون ريال.

وأشار البيان إلى أن مساحة المعرض تبلغ 4899 متر مربع، ويحتوي على جميع منتجات مكتبة جرير المعروفة، وبلغ نسبة الموظفين السعوديين في هذا المعرض 74% من إجمالي الموظفين.

ويتضمن هذا المعرض مساحات تأجيرية تبلغ (824) متر مربع مابين معارض ومكاتب، وقد بلغ وأفادت الشركة، في بيان

هذا ويعد هذا المعرض هو الـ 55 لمكتبة جرير في المملكة، والـ 64 من إجمالي معارضها داخل وخارج السعـودية.

وتتوقع الشركة أن يظهر الأثر المالي لهذا المعرض إعتباراً من الربع الثاني من عام 2021، علماً بأن هذا هو المعرض الثاني الذي يتم إفتتاحه خلال عام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.002 مليار ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 984.7 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى الارتفاع في مبيعات التجزئة لأقسام الإلكترونيات والكمبيوتر ومستلزماته والمستلزمات الفنية وألعاب الفيديو، والذي ساهم في ارتفاع إجمالي المبيعات بنحو 10.5% وقد ساهمت جزئياً زيادة عدد المعارض من 59 إلى 63 معرضاً في زيادة مبيعات التجزئة.