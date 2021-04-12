شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض مع متابعة تداعيات جائحة كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين رغم صعود النفط، لكن العملة الكندية تأثرت سلبيا جراء المخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.



وحذرت منظمة الصحة العالمية من وجود مؤشرات على تسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة.



كان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6% خلال عام 2021، كما توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 6.4% هذا العام مقارنة بالتقديرات السابقة التي أطلقها في ديسمبر/كانون الأول.



وتناقش الإدارة الأمريكية برئاسة "جو بايدن" خطة أعلنها الرئيس مؤخراً بإنفاق تريليوني دولار على البنية التحتية لتطوير عدة مرافق في البلاد وتقديم الدعم للاقتصاد.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7969، وسجلت العملة الكندية أعلى سعر اليوم عند 0.7984 في حين سجلت أقل سعر عند 0.7953.