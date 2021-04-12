شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الشارقة تعقد منتدى التنمية والابتكارات المستدامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تحت رعاية وحضور الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، وبمشاركة الشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة، نظمت كلية إدارة الأعمال في جامعة الشارقة، المنتدى الدولي الأول للتنمية والابتكارات المستدامة بعنوان: «الأعمال من أجل التنمية المستدامة: التحرك نحو نماذج أعمال الاقتصاد الدائري» حضر المنتدى الدكتور شريف محمد صدقي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، و محمد الحوسني الرئيس التنفيذي للاستشارات البيئية والبحث العلمي لدى شركة «بيئة» الشريك الاستراتيجي للجامعة في المسابقة، والدكتورة ديما جمالي عميدة الكلية، وعدد كبير من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة من مختلف التخصصات.

تم خلال فعاليات المنتدى التصويت وإعلان الفائزين في: «مسابقة التنمية المستدامة للشباب» والتي بلغ مجموعة جوائزها 25 ألف درهم مقدمة من شركة «بيئة» وأعلنت عن أسماء الفائزين هند الحويدي مديرة إدارة التعليم والتثقيف البيئي في شركة «بيئة»، حيث فاز بالمركز الأول الطالبات فريدة عبد التواب، وجنى محمد، وتيما لؤي، ومنة الله عادل، وعبير ظافر من كلية الفنون الجميلة والتصميم عن المشروع: «فن تدوير النفايات»، وفاز بالمركز الثاني الطالبات خديجة آل علي، وريم السويدي، وآمنة بطي من كلية الهندسة عن المشروع: «إنتاج النفط الحيوي باستخدام مخلفات البلاستيك ونواة التمر». أما المركز الثالث فقد فاز به سلمى إيهاب، وريان الكسيح، وأنا ويليان، وجوليان جيلين، وميثاء الرميثي من كليات العلوم والعلوم الصحية والهندسة عن مشروع: «الهضم اللاهوائي»، وفاز بالمركز الرابع الطالبات ربيعة سلطان، وشريفة الشحي، وصبيرة بخاري من كليات إدارة الأعمال والآداب والعلوم عن مشروع «اللقمة الميسرة». أما المركز الخامس فقد فاز به المشروع المقدم من الطلبة أروى بشير، ومريم مراد، وعبد الرحمن علان من كليات العلوم والهندسة والفنون الجميلة والتصميم.

بدأ المنتدى بكلمة ألقاها الدكتور حميد مجول النعيمي رفع فيها أسمى معاني الشكر والاحترام والامتنان إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة على دعم سموّه وتوجيهه التوجيه السديد والرشيد والمستمر لجامعة الشارقة، ثم رحب بالحضور وبمشاركة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، و أشار في كلمته إلى الإنجازات المهمة التي حققتها جامعة الشارقة في مجال الاستدامة، مبيناً أنه تم تصنيف جامعة الشارقة في المرتبة الأولى في الدولة وفقاً لتصنيف منظمة «الجرين ميترك» للعام الرابع على التوالي وهي المنظمة التي تعمل على تصنيف الجامعات على مستوى العالم في مجالات التنمية المستدامة والالتزام بمعايير البيئة النظيفة، إضافة إلى حصول الجامعة على خمس جوائز محلية في مجال الاستدامة خلال العام 2020.

كذلك قدم الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رؤيته الخاصة في مجال ريادة الأعمال والاستدامة، مؤكداً أهمية دور الشركات في بناء مستقبل أكثر استدامة، وكيفية بناء الأعمال التجارية للمستقبل من خلال مواجهة التحديات والاستدامة المالية، كما سلط الضوء على التحديات البيئية، والمساواة الاجتماعية والاقتصادية، والتحديات في توفير الطاقة للبيئة الحضرية ن مؤكدا ضرورة التركيز على أهم المكونات الأساسية لبناء الأعمال ، والتي منها كما قال: الحاجة إلى المزيد من البيانات والمعلومات حول كيفية بناء الأعمال، وتحفيز الفعالية الإيجابية، إلى جانب الشفافية للتأكد من مراعاة الجهات الفاعلة في الصناعة والممارسات، وتحدث عن دور التكنولوجيا في بناء الحلول المستدامة، موجهاً حديثه للشباب في إمارة الشارقة وكل إمارات الدولة وخاصة الطلبة في جامعة الشارقة للتفكير في التحديات التي ستواجه الأعمال في المستقبل مع تأكيد أهمية كفاءة البيانات والحصول على جميع الأدوات والموارد والأكاديمية التي ستقود إلى التطور.