1315 خدمة إلكترونية تقدمها 35 جهة اتحادية

دبي: حمدي سعد

بلغ عدد الخدمات الإلكترونية الشخصية التي تقدمها 35 جهة اتحادية في الإمارات 1315 خدمة حالياً، تقدم على مدار الساعة لتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم عن بُعد، فيما يتم العمل حالياً على التحول الكامل بالخدمات التقليدية إلى رقمية خلال عامين.

وأطلقت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية هويتها المرئية الجديدة «TDRA» والتي تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة؛ المتمثلة في المرسوم رقم (23) الصادر بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول 2020 والقاضي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم الاتصالات، وإضافة «الحكومة الرقمية» إلى مهمات «الهيئة» واسمها.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة خلال مؤتمر صحفي افتراضي: أسهمت جائحة «كوفيد-19» في إجماع العالم على أهمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في تقديم الأعمال والتعلم عن بُعد وهو ما أثبتت خلاله دولة الإمارات ما تمتلكه من بنية تحتية قوية ساهمت في تعزيز ريادة الدولة العالمية في الاتصالات والخدمات الرقمية والذكية.

وأضاف المنصوري: «تعبر الهوية الجديدة عن تطلعات الهيئة للخمسين عاماً القادمة، والتي تتجسد في استثمار مفرزات الثورة الصناعية الرابعة وإمكانات الجيل الخامس في تفعيل الحكومة الرقمية وتحقيق التحول الرقمي الذي يعد برنامجاً اجتماعياً واقتصادياً واستراتيجياً؛ يهدف إلى تسهيل حياة الناس، وتوفير الحلول والخدمات السريعة لهم بسرعة على مدار الساعة».

وقال المنصوري: «نعتزّ بالثقة الغالية التي أولتها القيادة الرشيدة للهيئة بإضافة الحكومة الرقمية إلى الهيئة، ونحن نرى في ذلك تكليفاً وتحدياً نضعه في رأس مهماتنا للمرحلة المقبلة ونصرّ على تحقيق النجاح فيه كما نجحنا في محطاتنا السابقة بتوجيهات قيادتنا الرشيدة وبهمّة فرق العمل الوطنية العاملة في الهيئة وفي الجهات الحكومية وشركائنا في القطاع الذين حملوا معنا المسؤولية وساهموا في تكريس ريادة الدولة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».



تحول كامل

وقال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة، رئيس الفريق الوطني لمؤشر الخدمات الذكية: إن «الهيئة» تعمل وبالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والمحلية للتحول بشكل كامل إلى الخدمات الرقمية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، كما سيتم إطلاق خدمات رقمية حكومية جديدة قريباً تتماشى مع توجهات الدولة في هذا الشأن.

وأضاف الحوسني عن أبرز التحديات التي تواجه التحول الرقمي الكامل للجهات الحكومية في الإمارات، إن التحديات تتمثل في التغيرات المتسارعة في عالم الاتصالات والرقمنة والتطبيقات والموثوقية من قبل الجمهور إضافة إلى التحديات المتمثلة في جاهزية الجهات الحكومية للتحول وكذلك تحدي الأمن المعلوماتي.

وأكد الحوسني أن حكومة الإمارات أدركت هذه التحديات وتعمل بالتنسيق مع الهيئة وجميع الجهات للوصول إلى الطريقة المثلى للتحول الرقمي وللتغلب على كافة التحديات تتواكب مع المستجدات وعبر بناء الثقة والاستباقية وصولاً إلى منظومة خدمات رقمية متكاملة تمثل إضافة لإنجازات الإمارات الرقمية.

وأوضح الحوسني: إن «الهيئة» تنسق مع نحو 98 جهة حكومية اتحادية ومحلية حالياً لتوسيع استخدام الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي وتوثيق المعاملات والتي تصب جميعها في تعزيز ثقة الجمهور في التحول لاستخدام القنوات الرقمية في الدولة عبر شبكة واحدة ذات كفاءة عالية.

خصائص الشعار

وأشارت أحلام عبد الرحمن الفيل مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالهيئة إلى خصائص الشعار الجديد قائلة: يمتاز شعار الهيئة الجديد بالحداثة ويرمز إلى التواصل والترابط، ويعبر بوضوح عن الرؤية المستقبلية بعيدة المدى للهيئة بحروف بسيطة «تدرا» TDRA، وهو يمتاز بسهولة النطق باللغتين العربية والإنجليزية.

وتعكس الهوية الجديدة الدور المحوري للهيئة ضمن توجهات الدولة خلال الخمسين عاماً القادمة، والتي تتضمن تسريع وتيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة وصنع مستقبل قائم على التكنولوجيا المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمدن الذكية ومجتمع واقتصاد المعرفة الذي يحقق التنمية المستدامة والسعادة للجميع.