شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبر» تسجل حجوزات قياسية في مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت شركة «أوبر» يوم الاثنين إجمالي حجوزات قياسية في شهر مارس/ آذار، مما يشير إلى زيادة الطلب على نشاطها في مجال نقل الركاب. وأوضحت الشركة في بيان إن أعمالها في مجال خدمات نقل الركاب، سجلت أفضل شهر لها منذ مارس 2020، بمعدل تشغيل سنوي قدره 30 مليار دولار، وكان ذلك بزيادة قدرها 9% على الشهر السابق. في حين أن وحدتها لخدمات التوصيل سجلت معدل تشغيل سنوياً بلغ 52 مليار دولار في مارس، أي أكثر من الضعف مقارنة مع العام السابق.

وقالت الشركة في بيان: «مع زيادة معدلات التطعيم في الولايات المتحدة، لاحظنا تعافي طلب المستهلكين على التنقل مع توفر السائقين».

وأعلنت «أوبر» الأسبوع الماضي عن خطط لإنفاق 250 مليون دولار في حزمة «تحفيز» لمرة واحدة تهدف إلى إعادة السائقين إلى الطريق، وستنفق هذه الأموال على علاوات السائقين والأجور المضمونة وضم السائقين الجدد. وتأتي الخطة في الوقت الذي تبدأ فيه الدول في إلغاء بعض القيود المفروضة على الوباء وطرح اللقاحات. (وكالات)