ترجمة شبكة عنكبوت إلى موسيقى

ترجم علماء من معهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا، شبكة العنكبوت إلى موسيقى باستخدام تقنية المسح بالليزر وأدوات معالجة الصور. وأشاروا إلى أن شبكات العنكبوت توفر شكلاً من أشكال التواصل، وهي تقنية يمكن أن تساعدنا في التواصل مع العناكب وفقاً للعلماء، الذين عينوا ترددات مختلفة من الصوت لخيوط الشبكة، وإنشاء ملاحظات جمعت أنماطاً لتوليد الألحان بمدة أقل من دقيقة، والتي بدت مثل موسيقى تصويرية لفيلم رعب خيالي علمي مخيف.

وكان العلماء ترجموا بينة البروتين الأساسية لفيروس كورونا إلى موسيقى هادئة قبل هذا.

وقال البروفيسور، ماركيوس بوهلر، من معهد ماساتشوستس: تتواجد العناكب بكثرة في الطبيعة، وتشكل أكثر من 47 ألف نوع، لكن لديها ضعف بصر، لذلك تعتمد على اهتزاز الحرير في شبكتها للحصول على معلومات مثل مكان وجود الفريسة أو الوجبة.

وتتلقى المعلومات من أقدامها بواسطة شق يدعى «sensillae» تضبط من خلاله العناكب الشبكة لتتلقى المعلومات ما يجعل شبكتها أشبه بآلة موسيقية بحد ذاتها.