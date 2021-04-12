شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش وبارتي يحتفظان بصدارة تصنيف التنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

حافظ كل من الصربي نوفاك ديوكوفيتش والأسترالية آشلي بارتي على صدارة تصنيف كرة المضرب الصادر، الاثنين.

وجاءت بارتي على صدارتها المريحة لتصنيف لاعبات كرة المضرب الصادر الاثنين، مبتعدة بفارق 1300 نقطة عن وصيفتها اليابانية ناومي أوساكا. وكانت قد خرجت من ربع نهائي دورة تشارلستون الأمريكية الأخيرة أمام الإسبانية باولا بادوسا. مبتعدة بفارق 1300 نقطة عن وصيفتها اليابانية ناومي أوساكا.

وحصل تغيير وحيد في لائحة العشرين الأوليات، مع صعود التشيكية بترا كفيتوفا إلى المركز العاشر بدلاً من الهولندية كيكي برتنز. وقفزت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا (23 عاماً)، المتوجة بأول ألقابها بدورة تشارلستون على أرض ترابية الأحد، تسعة مراكز لتحصد أفضل تصنيف في مسيرتها (29).

ولدى الرجال، صعد الإسباني بابلو كارينيو بوستا، المتوج بلقب بدورة ماربيا، إلى المركز الثاني عشر. وأحرز ابن مدينة خيخون البالغ 29 عاماً لقبه الخامس في مسيرته الاحترافية. ولا يزال الصربي نوفاك ديوكوفيتش متصدراً للتصنيف أمام الروسي دانييل مدفيديف.

- تصنيف العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 11963 نقطة

2- الروسي دانييل مدفيديف 10030

3- الإسباني رافايل نادال 9670

4- النمسوي دومينيك تيم 8660

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 7040

6- الألماني ألكسندر زفيريف 6125 (+1)

7- السويسري روجيه فيدرر 5875 (-1)

8- الروسي أندري روبليف 5400

9- الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 3720

10- الإيطالي ماتيو بيريتيني 3453

- تصنيف العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 9285 نقطة

2- اليابانية ناومي أوساكا 7985

3- الرومانية سيمونا هاليب 6965

4- الأمريكية صوفيا كينن 5915

5- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5750

6- الكندية بيانكا أندرييسكو 5265 (+3)

7- البيلاروسية آرينا سابالينكا 5085

8- الأمريكية سيرينا وليامس 4850

9- التشيكية كارولينا بليشكوفا 4660

10- التشيكية بترا كفيتوفا 4530 (+1)