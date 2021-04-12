شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد للدراسات» ينظم محاضرة عن العلاقات «الإماراتية اللبنانية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث، التابع لـ«نادي تراث الإمارات» أمس محاضرة عن بُعد بعنوان «وسام الاستحقاق اللبناني تعبير عن الأخوة بين الإمارات ولبنان»، حاضرت فيها الكاتبة هيفاء الأمين، وأدار الحوار الباحث مسلم العامري.

وفي بداية المحاضرة، رحبت فاطمة المنصوري، مديرة المركز بالحضور، وأشارت إلى أن المحاضرة تأتي ضمن برنامج «محطات تاريخية في حياة الشيخ زايد» الذي أطلقه المركز بداية فبراير الماضي، للإضاءة على الأوسمة التي حصل عليها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، من رؤساء الدول، تكريماً واعترافاً بجهوده في إرساء مبادئ الإخاء والتعاون على كل الصعد. وأوضحت أن البرنامج يأتي في إطار جهود النادي في الاهتمام بهذا التراث والمحافظة عليه، ونقله للأجيال.

ثم بدأت الأمين، حديثها بتأكيد عمق العلاقات الإماراتية - اللبنانية، وقالت إنها نموذج يحتذى فى إرساء دعائم العلاقات بين الدول العربية. وتحدثت عن طبيعة العلاقات الثقافية بين البلدين.

وأشادت بمواقف دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً تجاه لبنان قائلة «إن وقوف دولة الإمارات إلى جانب لبنان نهج إنساني راسخ ومتوارث، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وعطاء غير محدود يتواصل بقيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله». وتحدثت عن أهم المعونات التي قدمتها دولة الإمارات للبنان في الحرب وما بعدها، وعن أهم البرامج الإنسانية والخيرية في مختلف المجالات.

وأضاءت على وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الاستثنائية، برتبة الوشاح الأكبر، الذي قدم للمغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، لمواقفه الخالدة تجاه لبنان. وأشارت إلى أن الوسام أعلى وسام في لبنان.

تخلل المحاضرة عرض فيديو يحتوي على لقطات لوسام الاستحقاق اللبناني الموجود في معرض الشيخ زايد، التابع لنادي تراث الإمارات، وعن بعض المشروعات التي قدمها الشيخ زايد للشعب اللبناني.

وشهدت المحاضرة عدداً من المداخلات التي أثرت المناقشة منها للدكتورعبد الحميد عبد الحي، المستشار بمؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وأخرى للمستشار الإعلامي محمد القدسي، ومداخلة للدكتور يحيى محمود، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة الإمارات، والدكتور محمد فاتح زغل، الباحث في مركز زايد.

حضر المحاضرة علي الرميثي، المدير التنفيذي للدراسات والإعلام في نادي تراث الإمارات، وسعيد المناعي، مدير إدارة الأنشطة في النادي، وبدر الأميري، المدير الاداري في مركز زايد، ولفيف من الأكاديميين والباحثين والمهتمين.