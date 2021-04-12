شكرا لقرائتكم خبر عن فوز سلة الشارقة والنصر والوحدة والظفرة في كأس نائب رئيس الدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أسفرت منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي لكأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة، عن فوز الشارقة على الوصل 104-97، وفوز النصر على البطائح 99-64، وفوز الوحدة على العين 83-70، وفوز الظفرة على الجزيرة 81-57، وتتواصل المنافسات الأربعاء المقبل بإقامة الجولة الثالثة التي ستشهد 4 مباريات تجمع البطائح مع شباب الأهلي، والنصر والشارقة، والوحدة وبني ياس، والعين مع الجزيرة.

وفي تفاصيل المباريات، حقق الشارقة فوزه الثاني على التوالي على نظيره الوصل في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي النصر لحساب المجموعة الأولى، بعدما تقدم «الإمبراطور» في الربع الأول 30-23، ليرد «الملك» بنيل الأفضلية في الربع الثاني بفارق 16 نقطة 35-19، قبل أن ينشط الوصل ويمتلك الأفضلية في الربعين الثالث والرابع 27-26 و21-20، إلا أن توسيع الشارقة للفارق في الربع الثاني حسم النتيجة لمصلحته، وفي المجموعة ذاتها سجل النصر الذي خضع للراحة الإجبارية في الجولة الأولى فوزه الأول على حساب البطائح في المباراة التي جمعتهما على صالة نادي الشارقة بعدما بسط نفوذه على مجريات الفترات الأربع للمباراة بواقع 32-18 و19-18 و23-17 و25-11 ليحسم فوزه بفارق كبير 35 نقطة «99-64».

وفي المجموعة الثانية، سجل الوحدة الذي خضع للراحة في الجولة الأولى أول فوز له على حساب العين في المواجهة التي جمعتهما على صالة نادي الجزيرة، بعدما سيطر على مجريات الفترات الثلاث بواقع 20-15 و28-22 و22-12، ولم يشفع ل«الزعيم» نيله الأفضلية في الربع الرابع 21-13، حيث حسمت فروق الفترات الفوز ل«العنابي» 83-70، وفي المباراة الثانية التي شهدتها صالة بني ياس حقق الظفرة انتصاره الثاني على حساب الجزيرة بتفوقه في الفترات الأربع للمباراة بواقع 18-12 و20-13 و21-15 و22-17، ولم يقدم «فخر أبوظبي» المردود المنتظر منه أمام فارس الظفرة ليمنى بخسارته الثانية على التوالي.

يذكر أن الدور التمهيدي سيسفر عن تحديد هوية الفرق الأربعة الأولى عن كل مجموعة، لتتأهل إلى ربع النهائي المقرر في 24 إبريل الحالي والذي ستقام منافساته بنظام خروج المغلوب.