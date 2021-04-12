شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تغلق مغسلة وتخالف ثلاث مؤسسات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أغلقت بلدية دبي، مغسلة في منطقة الحمرية في دبي، وخالفت 3 مؤسسات أخرى غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها البلدية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا».

وذكرت البلدية أنها أنذرت 42 مؤسسة أخرى خلال 2443 زيارة تفتيشية على المؤسسات كافة التي تندرج تحت مهامها الرقابية لمتابعة تطبيقها الإجراءات الاحترازية، فيما بلغت المؤسسات الملتزمة 2397 مؤسسة فيما بلغت نسبة الالتزام خلالها 98% .

وأكدت أن مفتشي البلدية يدققون خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم لمنع حدوث تلوث تبادلي ومكافحة الآفات.