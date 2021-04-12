شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الاثنين 12-4- 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأثنين 12-4- 2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها الزيارة التي يجريها الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى السودان والتقى خلالها عددا من المسئولين السودانيين، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الهامة ومنها:

"المالية": جهد أكبر للجنة المصرية السودانية المشتركة لإزالة أى معوقات جمركية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاستثمار فى البنية التحتية من أهم دعائم الإصلاح الاقتصادى؛ حيث يُسهم فى تهيئة بيئة محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويُساعد فى تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة، ودفع عجلة النمو الغنى بالوظائف؛ بما يعود بالنفع على المواطنين بتحسين مستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم.

وزيرة التخطيط: شركة "تمويلى" للتمويل متناهى الصغر وفرت 512 ألف فرصة عمل

كرمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عمرو أبو العزم نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، لجهود الشركة في دعم وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك في احتفالية خاصة أمس بمقر ديوان عام وزارة التخطيط، بحضور أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة أيادي، ومحمد متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن آي كابيتال، و قيادات الوزارة.

رانيا المشاط: القطاع الخاص شريك أساسى فى التنمية ونسعى لتعزيز دوره

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، موضحة أنه بعد نهاية عام 2020 كانت مصر قد استطاعت أن تحقق العديد من القصص التنموية الناجحة في قطاعات عديدة من بينها الطاقة والكهرباء وكذلك اتخاذ خطوات جادة نحو التحول الأخضر.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة للجلسة الثالثة.. ورأس المال يربح 4.6مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 4.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 653.209 مليار جنيه.

جهاز الاتصالات يعلن مواعيد عمل منافذ شركات المحمول في رمضان

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور طوال فترة شهر رمضان المبارك.

تخفيضات 30٪ بمعرض "أهلا رمضان" بالجيزة وسط إقبال كثيف

أكدت الغرفة التجارية بالجيزة أن معرض أهلا رمضان بشارع فيصل، شهد اقبالا جيدا من الزائرين خلال الأيام الأربعة أيام الأولى من افتتاحه، مشيرة إلى أن العروض والتخفيضات المقدمة من العارضين ساهمت في زيادة الإقبال، وسط إجراءات احترازية مشددة.

"التخطيط" تسلم الدفعة الأولى من سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة لوزارة العدل

قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتسليم وزارة العدل مممثلة فى مصلحة الشهر العقارى 10 سيارات خدمة تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل للعمل كمكاتب شهر عقارى وتوثيق، ليتم تشغيلها فى الأماكن المزدحمة بهدف دعم المكاتب التقليدية الموجودة، أو تشغيلها فى المناطق النائية التى لا يوجد بها مكاتب شهر عقارى.