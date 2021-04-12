شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض رغم الضغوط على الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين على الرغم من الضغوط على العملة الأمريكية، وذلك في ظل الترقب لجهود مكافحة جائحة كورونا.



يأتي ذلك على الرغم من التوقعات المتفائلة بشأن الاقتصاد العالمي وتعافيه من تداعيات الجائحة هذا العام بناء على توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6% خلال عام 2021.



ما توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 6.4% هذا العام مقارنة بالتقديرات السابقة التي أطلقها في ديسمبر/كانون الأول.



هذا، وتستمر جهود الدول من أجل السيطرة على أزمة كورونا من خلال توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للمرض.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.1 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 92.3 نقطة وأقل مستوى عند 92.01 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مايو/أيار بحلول الياعة 13:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 4.01 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 4.05 دولار وأقل سعر عند 3.98 دولار.