شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية الجلسة مع بدء موسم النتائج المالية للشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين في ظل متابعة الأسواق لجهود مكافحة كورونا بالإضافة إلى ترقب موسم نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع السنوي الأول.



ويبدأ هذا الموسم عادة بإعلان البنوك الأمريكية الكبرى عن أدائها المالي ومن أبرزها "جيه بي مورجان تشيس" و"مورجان ستانلي".



هذا، وتستمر جهود الدول من أجل السيطرة على أزمة كورونا من خلال توزيع المزيد من جرعات اللقاحات المضادة للمرض.



كان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6% خلال عام 2021، كما توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 6.4% هذا العام مقارنة بالتقديرات السابقة التي أطلقها في ديسمبر/كانون الأول.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 97 نقطة) إلى 33703 نقاط، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 86 نقطة) إلى 13813 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 4118 نقطة.