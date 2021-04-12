مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 9907 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 30.70 نقطة ليقفل عند مستوى 9907.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 285مليون سهم تقاسمتها أكثر من 331 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 94 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 84 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجزيرة ريت، والخريف، وتعليم ريت، والخدمات الأرضية، وسيسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت الشرقية، وتبوك الزراعية، والأهلي للتكافل، وأسترا الصناعية، وأميانتيت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 7.19%.

فيما كانت أسهم شركات دارالأركان، وأسمنت الجوف، والإنماء، وأسمنت الشمالية، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، ودارالأركان، والخريف، والأهلي ، و الجوف هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 315.45 نقطة ليقفل عند مستوى 23535.69 نقطة، وبتداولات بلغت 14 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 203 آلاف سهم تقاسمتها 584 صفقة.