شكرا لقرائتكم خبر عن «المارية» أول بنك محلي متخصص يحصل على موافقة «المركزي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك «المارية» المحلي عن حصوله على الموافقة الرسمية للجهات الرقابية المصرفية في الدولة ليكون بذلك أول مصرف متخصص يقوم بخدمة المجتمع المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام منصة خدمات رقمية تقدم منتجات مصرفية متكاملة تعمل ضمن أفضل معايير التكنولوجيا المالية.

وسيركز بنك «المارية» على خدمة الأفراد والشركات لتحقيق طموحات قيادة دولة الإمارات الرشيدة وتوظيف مفاهيم التفكير المستقبلي والتنمية المتطورة والقائمة على الإبداع والتكنولوجيا. كما سيتم توظيف هذه المفاهيم بطريقة تتناسب مع التحديات الاقتصادية الأخيرة، بما يتلاءم مع مجتمع الإمارات وباستخدام أحدث حلول الخدمات المالية للوصول إلى العملاء أينما كانوا من خلال تجربة مصرفية رقمية فريدة.

وسيقدم البنك مجموعة من الخدمات المصرفية عبر قنوات النظام المصرفي التقليدي ورقمياً من خلال التطبيق الخاص بالبنك.

وستتمحور سلسلة المنتجات والخدمات المالية التي سيقدمها البنك على تغطية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق نموها وازدهارها، إضافة إلى توفير خيارات وخطط مالية ذكية تسهم وبشكل فعال في تحقيق هدف الادخار والاستثمار للمواطنين والمقيمين في الدولة.

وقال طارق أحمد المسعود، رئيس مجلس المؤسسين: «يسعدنا الحصول على موافقة المركزي ونشكرهم على دعمهم وجهودهم.. نحن نؤمن بأن تأسيس بنك المارية المحلي سيسهم وبشكل فعال في تلبية احتياجات العملاء الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة ويدعم النمو المستدام للمجتمع بطريقة مرنة وسهلة من خلال التطبيق الذكي الذي سيتم طرحه قريباً».